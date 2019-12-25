В ГД призвали не писать "без сахара" на продуктах с глюкозой и фруктозой

Борис Чернышов направил предложение главе Минпромторга.

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов предложил на российской территории изменить требования к маркировке продуктов и не использовать обозначения "без сахара" и аналогичные формулировки для товаров, содержащих в своем составе глюкозу, фруктозу, мед, патоку и прочие источники сахаров. Соответствующий текст документа распространила по СМИ пресс-службы политического деятеля из ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты направил письмо в адрес министра по промышленности и торговли Антона Алиханова.

Прошу вас рассмотреть возможность совершенствования требований к маркировке пищевой продукции, предусматривающих установление запрета на использование обозначения "без сахара" в отношении продукции, содержащей в составе добавленные ингредиенты, являющиеся источниками сахаров, включая глюкозу, фруктозу, мед, патоку, глюкозно-фруктозные и иные сахаросодержащие сиропы. текст обращения

Допоонительно законодатель предложил в стране уточнить условия использования обозначений "без сахара", "0 г добавленного сахара" и "без добавления сахара". Это нововведение требуется для того, чтобы исключить неоднозначное восприятие содержания товарам потребителями. В ЛДПР видят необходимость в распространении требований по информации о товарах, размещаемую продавцами на маркетплейсах и других дистанционных площадках.

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