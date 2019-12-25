В ГД предложили компенсировать учителям 50% первоначального взноса по ипотеке

Подготовленные предложения депутаты направят в Минпросвещения России.

На российской территории учителя должны иметь возможность приобрести жилье с государственной поддержкой по федеральной программе с выплатой в размере 50 процентов от первоначального взноса, которая бы действовала во всех регионах страны. Соответствующие предложения будут направлены в министерство по просвещению. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, представляющая партию ЛДПР. Политический деятель отметила, что в некоторых регионах страны действуют собственные жилищные программы для педагогов. Однако на федеральном уровне вопрос не решен. В результате это сказывается на неравенстве в обществе между учителями и приводит к дефициту профессиональных кадров.

Спасительным инструментом могла бы стать федеральная программа, дающая возможность приобрести педагогу жилье в ипотеку с господдержкой в конкретном регионе. Большим подспорьем в рамках такой программы была бы социальная выплата в размере, например, 50% от первоначального взноса по ипотечному кредиту. Элеонора Кавшар, депутат ГД РФ

Законодатель добавила, что инициатива направлена в первую очередь на специалистов начального, основного общего и среднего общего образования. Сейчас схожий механизм работает на территории Московской области. Элеонора Кавшар полагает, что участники программы должны иметь педагогический стаж от трех лет, возраст до 55 лет включительно, у них должна фиксироваться нуждаемость в улучшении жилищных условий и "готовность проработать в конкретной образовательной организации в регионе как минимум пять лет".

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Фото: Piter.tv