ЛДПР добивается снижения завышенных штрафов за ПДД в Ленинградской области

Куратор регионального отделения Элеонора Кавшар заявила, что жители области платят за некоторые нарушения в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Партия настаивает на единых справедливых санкциях по всей стране.

ЛДПР выступила с инициативой снизить неоправданно высокие штрафы за нарушения правил дорожного движения в Ленинградской области. Как отметила куратор регионального отделения Элеонора Кавшар, сегодня жители области вынуждены платить за одни и те же нарушения в несколько раз больше, чем в других субъектах России.

В качестве примера она привела штраф за повреждение защитных ограждений вдоль железнодорожных путей. Для граждан в Ленобласти он составляет от 3 до 5 тысяч рублей, тогда как в большинстве других регионов колеблется в пределах 1-3 тысяч рублей. Кавшар подчеркнула, что характер правонарушения и степень его общественной опасности не зависят от места совершения проступка.

По словам парламентария, повышенные штрафы сами по себе не снижают аварийность и количество нарушений. Если система начинает рассматривать взыскания как способ заработка, она выстраивает инфраструктуру для увеличения их числа. ЛДПР выступает за унификацию и снижение штрафов. Главная задача государства — профилактика, повышение безопасности и развитие инфраструктуры, а не экономика на взысканиях. Именно на это направлен законопроект партии.

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Фото: Piter.TV