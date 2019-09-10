На Пулковском шоссе автобус насмерть сбил выбежавшего на дорогу мужчину
Сегодня, 13:56
Пешеход скончался на месте происшествия.

Полиция Московского района проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и пешехода. 2 мая около 10:40 у дома 20 по Пулковскому шоссе 57-летний водитель автобуса "Волгабас", двигаясь от КАД в сторону Дунайского проспекта, совершил наезд на мужчину, который выскочил на проезжую часть с правой стороны по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

