На Пулковском шоссе автобус насмерть сбил выбежавшего на дорогу мужчину

Пешеход скончался на месте происшествия.

Полиция Московского района проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и пешехода. 2 мая около 10:40 у дома 20 по Пулковскому шоссе 57-летний водитель автобуса "Волгабас", двигаясь от КАД в сторону Дунайского проспекта, совершил наезд на мужчину, который выскочил на проезжую часть с правой стороны по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что в подвале дома в Выборге нашли труп мужчины с повреждениями лица.

Фото: Piter.TV