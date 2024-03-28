Беглов выразил соболезнования в связи с атакой на Старобельск

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику в связи с гибелью людей в результате атаки на город Старобельск.
От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате варварской атаки на город Старобельск. Жертвами украинских националистов стали мирные люди — студенты колледжа Луганского педагогического университета. Ужасная трагедия, принесшая горе, никого не может оставить равнодушным.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Беглов подчеркнул, что в этот тяжёлый час петербуржцы сопереживают и поддерживают жителей Старобельска. Он пожелал душевных сил, стойкости и крепости духа всем, кто потерял родных и близких, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.
Фото: Смольный
