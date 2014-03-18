В обновлённом Центре Курёхина открылся 25-й фестиваль СКИФ

После реконструкции бывшего кинотеатра стартовал юбилейный фестиваль.

На площадке обновлённого Центра современного искусства на Васильевском острове сегодня открылся 25-й фестиваль СКИФ (Sergey Kuryokhin International Festival), посвящённый выдающемуся композитору Сергею Курёхину. Губернатор Александр Беглов, комментируя событие, напомнил, что в прошлом году городу вернули одно из знаковых культурных пространств — реконструировали бывший кинотеатр "Прибой", где с 2004 года размещался Центр Сергея Курёхина.

Теперь в залы, оснащённые самым современным оборудованием, возвращается знаменитый фестиваль СКИФ. Имя Сергея Курёхина всегда было символом новаторства в искусстве. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Впервые музыкальный форум прошёл в 1997 году и давно известен далеко за пределами Петербурга и России. За годы реконструкции здания Центра современного искусства фестиваль проводился только один раз — на Новой сцене Александринского театра. Нынешний, 25-й фестиваль станет "тест-драйвом" обновлённого центра: его наполнение, включая уникальный большой зал-трансформер, создавалось именно под фестивали, концерты, кинопоказы, выставки и перформансы.

Программа развернётся на всех трёх сценах Центра. В честь открытия прозвучит знаменитая "Воробьиная оратория — „Времена года"" Сергея Курёхина в исполнении симфонического оркестра Центра современного искусства и солистов оперы. В фестивале принимают участие известные представители отечественного андеграунда, а также молодые музыканты из России и Казахстана.

Фото: Смольный