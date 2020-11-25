Ладожский мост полностью перекроют для транспорта в ночь на 28 мая

Причина — плановая геодезическая съёмка.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает о временном полном перекрытии движения на Ладожском мосту. Мост находится на 40-м километре трассы Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) в Кировском районе Ленинградской области.

В настоящее время на мосту уже ведутся планово-предупредительные работы: перекрыты две полосы движения, введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Транспорт движется по одной полосе в каждом направлении. С 27 марта организована дополнительная, третья полоса в реверсивном режиме (утром — въезд в город, вечером — выезд).

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский сообщил, что 28 мая в период с 00:30 до 02:30 для снятия динамических нагрузок с неразводного металлического пролётного строения и проведения геодезической съёмки ортотропной плиты движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Завершение всех работ на мосту запланировано на 14 сентября 2027 года. Водителей просят заранее планировать маршруты и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

