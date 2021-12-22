Поворот в запрещённом месте стоил жизни мотоциклисту под Волосово

Полиция Волосовского района проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 мая около 12:00 на 26-м километре автодороги "Гатчина – Ополье" (вне населённого пункта) 65-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", двигалась со стороны Волосово в направлении деревни Арбонье. При осуществлении левого поворота в месте, запрещённом правилами дорожного движения, она не пропустила двигавшийся во встречном направлении мотоцикл "Ямаха". Произошло столкновение.

От удара 33-летний водитель мотоцикла вылетел и врезался в припаркованный на обочине автомобиль "Лада Ларгус". От полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

