Ревнивый петербуржец пытался зарезать охранника школы на проспекте Энгельса

Вовремя сработала тревожная сигнализация.

В полицию Выборгского района 21 мая поступил сигнал о срабатывании системы тревожной сигнализации в одном из учебных заведений на проспекте Энгельса. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 51-летнего местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 13:15 мужчина, находясь на первом этаже здания, в ходе конфликта на почве ревности пытался нанести ножевые ранения охраннику учебного заведения — своему ровеснику.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

