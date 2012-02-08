Ученые выяснили, какая мужская фигура наиболее привлекательна для женщин

Классический "папин живот" стремительно теряет позиции, и женщины все чаще выбирают рельефную мускулатуру без лишнего жира. К такому выводу пришли авторы свежего опроса платформы SoloFun с участием более двух тысяч взрослых. Респондентам демонстрировали снимки мужских фигур с разной степенью развитости мускулатуры и просили указать самый привлекательный вариант.

Победителем ожидаемо оказалось поджарое и спортивное тело с долей подкожного жира в районе 15 процентов. На второй строчке закрепились 20 процентов, а третью заняла цифра 25.

Профессор антропологии Ричард Брибиескас ранее объяснял, что мощные накачанные руки и даже наличие пивного живота подсознательно ассоциируются у женщин со способностью защитить потомство и обеспечить семью. Но времена изменились, и теперь самым желанным партнером оказался работяга с кубиками пресса — строитель, электрик или механик.

Социолог Дженнифер Гансауллус предположила, что женщины на самом деле не хотят возвращаться к традиционным гендерным ролям. По ее словам, они просто хотят немного снять с себя груз и почувствовать, что кто-то о них позаботится.

