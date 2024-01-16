Семейный психолог рассказал, как избежать дачных конфликтов

Семейный психолог Сергей Ланг в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал, что дача часто становится источником конфликтов в парах из-за несовпадения представлений об отдыхе.

По словам эксперта, существует несколько типичных сценариев. В одном из них мужчина воспринимает дачу как объект для строительства и благоустройства, в то время как женщина вынуждена заниматься бытом, что не приносит ей удовольствия. В противоположной ситуации женщина увлечена садоводством, а мужчина скучает. Также нередки случаи, когда дача для одного из супругов становится местом для уединённого отдыха с друзьями, что вызывает раздражение у другого.

Для решения проблемы специалист рекомендует избегать давления на партнёра и не превращать дачу в культ. По его мнению, здоровый компромисс — это возможность раздельного времяпрепровождения, когда один из супругов может поехать на дачу, а второй — остаться в городе по своему желанию. Ланг также предостерёг от манипуляций и чувства вины, а также от насильственного привлечения к дачным работам детей-подростков, чьи интересы зачастую не совпадают с интересами родителей.

