Юрий Жевнов поблагодарил "Зенит" за восемь сезонов после ухода из клуба

Бывший тренер вратарей петербургской команды обратился к болельщикам, коллегам и городу. Он назвал время работы в клубе прекрасным и удачным, а также выразил гордость за совместные победы.

Бывший тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов впервые высказался о своём уходе из петербургского клуба. В обращении, опубликованном пресс-службой команды, специалист поблагодарил болельщиков, коллег, весь клуб и город за восемь проведённых сезонов. Он подчеркнул, что для него было большой честью и гордостью работать вместе с ними и добиваться побед, и выразил надежду на новые встречи.

Жевнов занимал пост тренера вратарей "Зенита" с 2018 года.

Ранее защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев рассказал, кто может помочь команде в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

Фото: Piter.TV