Как бороться с буллингом: мнение психолога

Семейный психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал "Вечернему Санкт-Петербургу" о причинах и механизмах буллинга, а также о том, как ему противостоять.

По словам эксперта, психика человека устроена так, что при накоплении отрицательных эмоций возникает потребность их сбросить. Если у индивида есть увлечения, спорт и доверительное общение, напряжение снимается естественным путем. Однако при дефиците внимания и отсутствии хобби люди начинают сбрасывать негатив на окружение — семью или коллег. Этот процесс, как отметил Ланг, напоминает передачу "тревожного мячика" по цепочке: начальник срывается на подчиненного, тот — на семью, и так далее. Часто эта агрессия выплескивается и в интернет-пространство.

Психолог подчеркнул, что привычка к агрессии формируется постепенно. Повысив голос несколько раз, человек привыкает к такой манере общения и начинает "продавливать" других, повышая эмоциональный градус. Ситуации с домашним насилием или школьными расправами, по его мнению, являются результатом длительного накопления проблем.

Особое внимание Ланг уделил школьному буллингу. Он объяснил, что у детей, в отличие от взрослых, лидерство завоевывается не профессиональными успехами, а демонстрацией силы и смелости. Отличников часто дразнят "ботанами", поэтому агрессия становится для школьников примитивным способом стать лидером и выбрать жертву, на которой можно "набрать скиллов".

Для противостояния травле эксперт назвал главным способом игнорирование и контроль над собственными мыслями. Он посоветовал не анализировать негатив и не навешивать на себя ярлыки, помня, что "дело вообще не в вас". Ланг также отметил роль родителей, которые не должны внушать ребенку, что он "самый лучший во всем мире", чтобы не делать его ранимым. Правильнее объяснять, что он лучший для них, а во внешнем мире его будут оценивать по поступкам.

В заключение психолог дал рекомендации по помощи детям. Он предостерег от частых переводов в другие школы без решения внутренней проблемы ребенка. Правильный подход, по его мнению, заключается в том, чтобы научить ребенка самостоятельно проявлять характер и постоять за себя хотя бы словесно. Если же ситуация затяжная, необходимо обратиться к специалисту.

