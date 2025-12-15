Путин отметил вклад Ночной хоккейной лиги в продвижение спорта в России

Президент отметил вклад мероприятия в продвижение спорта и здорового образа жизни. Финал XV Всероссийского фестиваля проходит в Сочи.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям финального этапа XV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что этот яркий проект вовлекает людей разных возрастов и профессий из многих регионов страны, знакомит участников и гостей с историей отечественного хоккея и вдохновляет на достижение целей. Путин отметил, что за прошедшие годы фестиваль укрепил свой объединительный, созидательный и просветительский потенциал, внес существенный вклад в продвижение ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.

Президент обратил внимание, что соревнования состоялись благодаря энтузиазму и творческой энергии известных игроков, тренеров, ветеранов и организаторов спорта. Путин выразил уверенность, что заключительные игры пройдут в атмосфере честной борьбы и оставят незабываемые впечатления. Он пожелал участникам, организаторам и гостям красивых побед. Финал фестиваля проходит в Сочи.

Лавров: США предлагали на Аляске признать де-юре реалии "на земле" по Украине.

Фото: kremlin.ru