Число победителей всероссийской олимпиады в Петербурге выросло на 20 человек

Дипломы победителей и призёров завоевали 344 школьника.

Ученики петербургских школ улучшили свои результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, которая проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

Дипломы победителей и призёров завоевали 344 школьника — на 20 больше, чем в прошлом году. По словам главы города, важную роль в успехах ребят играют высокий профессионализм педагогов и комплексная система подготовки. Беглов напомнил, что модернизация школьного образования входит в число десяти приоритетов развития Петербурга.

В городе открывают современные высокотехнологичные лаборатории по естественным наукам, инженерные и математические классы, а школьники имеют возможность заниматься по программам дополнительного образования и глубже погружаться в предмет. Губернатор поздравил ребят с высокими результатами.

Ранее Piter.TV сообщал, что Воробьев и Кравцов дали старт всероссийской олимпиаде школьников по МХК.

Фото: Telegram / Александр Беглов