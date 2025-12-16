Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с праздником Святой Троицы, который православный мир отмечает 31 мая. В поздравлении глава города напомнил, что во все века народ встречал этот день с особой радостью, ведь он символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви Христовой.

Беглов подчеркнул, что глубоко символично: именно в праздник Троицы Пётр Первый заложил Санкт-Петербург. Первый храм города, в котором Пётр был провозглашён императором, а Россия — империей, также был освящён в честь Святой Троицы. Этому празднику посвящена главная обитель Северной столицы — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, где находятся мощи небесного покровителя города Александра Невского.

Губернатор отметил, что сегодня в храмах, украшенных по древней традиции зеленью, проходят особо торжественные богослужения, и поздравил верующих, пожелав им духовных сил. Он добавил, что высокие нравственные ценности, хранительницей которых всегда была Русская Православная Церковь, остаются основой единства и преемственности поколений.

