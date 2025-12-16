Росгвардеец прыгнул в ледяную Неву и спас тонущего мужчину

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о спасении тонущего человека. Инцидент произошёл вечером 30 мая на Октябрьской набережной у Володарского моста.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району, находясь на маршруте патрулирования, заметили на набережной девушку, которая махала руками и звала на помощь. Она указала на мужчину, который находился в воде и не мог выбраться. Один из росгвардейцев немедленно вызвал спасателей, а его напарник, оценив ситуацию, принял решение действовать самостоятельно. Он снял форменную куртку, бронежилет и обувь, передал коллеге табельное оружие и прыгнул в ледяную воду с сильным течением.



Фото: пресс-служба вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудник Росгвардии доплыл до утопающего и, не давая ему уйти под воду, направился к ближайшему спуску с набережной. Второй росгвардеец помог обоим выбраться на берег и оказал спасённому доврачебную помощь, укутав его термоодеялом. Молодой человек объяснил, что во время прогулки у него внезапно закружилась голова, после чего он упал в воду. Спасённый был передан прибывшим спасателям и госпитализирован. Сотрудник Росгвардии, спускавшийся в воду, в медицинской помощи не нуждался.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти