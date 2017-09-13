Воробьев и Кравцов дали старт всероссийской олимпиаде школьников по МХК

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре начался на территории Московской области. Мероприятия проводятся на базе гимназии имени Примакова. Старт значимому для региона событию дали губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения Сергей Кравцов. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Специалисты пояснили, что дипломы победителей и призеров олимпиады дают выпускникам школ право на поступление в ведущие вузы России без вступительных испытаний по профильным направлениям.

Известно, что в мероприятиях задействовано свыше 320 ребят, которые прибыли в Подмосковье со всей страны. Регион в финале олимпиады представят 65 ребят. В финале участвуют победители и призеры регионального этапа олимпиады, а также и заключительного турнира прошлого года. Заключительный этап олимпиады проводит профильное ведомство страны рамках национального проекта "Молодежь и дети". Участники испытаний пройдут теоретические и практические задания, которые проверят их знания по истории искусств, умение интерпретировать произведения, а также видеть взаимосвязь между культурными эпохами. В рамках подготовки к состязанию дети посетят Парк Малевича в Одинцове, усадьбу Архангельское в Красногорске, музей "Новый Иерусалим" в Истре и некоторые другие локации.

Всероссийская олимпиада — это всегда сложный путь. Чтобы выдержать муниципальный, региональный этапы надо очень хотеть, стремиться. Поэтому всем ребятам в вашем лице хочу сказать слова уважения. Ведь стремление дерзать, побеждать в любом возрасте — это здорово! Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что за последние шесть лет количество дипломов у детей из Подмосковье увеличилось почти в семь раз. В 2026 году году в региональном этапе принимали участие 24,5 тысячи школьников, а победителями стали 1,8 тысячи из них.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области