От станка к ипотеке: студентам колледжей пообещали быстрый старт карьеры на ПМЭФ

С первого года обучения они получают достойную зарплату.

Учащиеся колледжей федерального проекта "Профессионалитет" уже с первого курса получают возможность оплачиваемой производственной практики и за короткий срок выходят на достойную зарплату. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Ребята практически с первого года обучения получают возможность производственной практики и, как правило, оплачиваемой. Они выходят на рынок труда за достаточно короткий срок, на достойную зарплату, могут планировать свое будущее, имеют возможность брать ипотеку, создавать семьи практически по окончании СПО. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Его главная тема — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в ПМЭФ-2026 приняли участие представители 142 стран. По итогам форума было заключено более тысячи соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

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Фото: Piter.TV