В ГД предложили ввести выплату для поступающих на востребованные специальности

Борис Чернышов пояснил, что единовременная выплата поможет властям в России сделать рабочие профессии более привлекательными для молодежи, а также увеличит число поступающих на дефицитные специальности.

Российские депутаты направили обращение вице-премьеру страны Дмитрию Чернышенко с предложением внедрить на территории страны единовременную выплату для абитуриентов, которые впервые поступают на востребованные рабочие специальности в колледжи и техникумы. Соответствующий текст документа распространила по СМИ пресс-службы политических деятелей. Парламентарий из нижней палаты Борис Чернышов, представитель ЛДПР, заметил, что законодательная инициатива подразумевает выплату со стороны государства те, кто поступает на направления, по которым на федеральном или региональном уровне фиксируется дефицит профессиональных кадров.

Прошу вас рассмотреть возможность введения единовременной стартовой выплаты для абитуриентов, поступающих на наиболее востребованные рабочие специальности в организациях среднего профессионального образования. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Выплата предлагается назначаться после зачисления студента, а ее размер будет определяться на федеральном или региональном уровне с учетом ситуации на внутреннем рынке труда. Политик заметил, что сейчас отечественные предприятия промышленности, строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ испытывают нехватку персонала. Наиболее востребованы, в частности, сварщики, токари, фрезеровщики, электромонтеры и операторы станков с ЧПУ.

В ГД предложили указывать на упаковке, подвергался ли продукт разморозке.

Фото: Piter.tv