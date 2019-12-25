В ГД предложили указывать на упаковке, подвергался ли продукт разморозке

Предлагаемая депутатами мера поможет покупателям понять, нарушались ли условия хранения продукции, а также повысит ответственность участников рынка за соблюдение условий хранения и перевозки товаров.

Российские депутат направили обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением внедрить на территории страны на упаковке замороженных продуктов специальные индикаторы, которые будут показывать потребителям данные о том, подвергался ли товар разморозке. Соответствующий текст документа распространила по СМИ пресс-службы политических деятелей. Парламентарий из нижней палаты Борис Чернышов заметил, что в первую очередь такие индикаторы целесообразно использовать для замороженной рыбы, морепродуктов, ягод, овощей и полуфабрикатов. Речь идет о том, что повторная заморозка данных категорий продуктов может привести к наиболее заметному ухудшению их качества и потребительских свойств.

Законодвтель пояснил, что сейчас покупатели нередко обнаруживают внутри упаковки слипшиеся пельмени, ягоды, овощи или рыбу, покрытые большим количеством льда. Это может говорить о нарушении условий хранения, частичной разморозке и повторной заморозке продукции. Однако сам потребитель не может объективно проверить, соблюдался ли температурный режим на пути товара от производителя до магазина.

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Фото: Piter.tv