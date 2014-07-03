В Петербурге прошел региональный финал Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству

Всероссийский профориентационный проект для учащихся 9-11 классов, направлен на развитие предпринимательского мышления и поддержку талантов молодежи. Олимпиада проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно со Сбером и другими партнерами с целью развития и поддержки предпринимательских талантов молодежи. Во втором сезоне участие в Олимпиаде приняли около 13 тысяч старшеклассников со всей страны.

Интерактивные вертикальные фермы для агроклассов, умные облачные сервисы, чат-бот подбирающий одежду и будущую профессию, ИИ-менеджер, превращающий хаос лекций в готовые карточки - 15 лучших команд старшеклассников Северо-Западного федерального округа представили свои бизнес-проекты по 20 востребованным отраслям экономики. Креативность и жизнеспособность проектов оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители бизнеса, образовательных организаций и партнеров Олимпиады.

Олег Дьяченко, заместитель председателя организационного комитета Олимпиады:

Мы видим большой спрос среди школьников как раз на тему предпринимательства. И именно поэтому мы реализовали всероссийскую Олимпиаду, чтобы дать возможность проявить свой потенциал и проверить себя на то, получится ли мне быть бизнесменом в столь юном возрасте или нет.

Третье место в окружном финале олимпиады присудили за разработку ИИ-сервиса, который помогает школьникам определиться с профессией в процессе диалога с ботом.

Анастасия Петухова, участник команды "ТвойПуть":

Мы сами являемся целевой аудиторией данного проекта, потому что выбираем сейчас свой путь в жизни. Поэтому мы подумали, что надо помочь таким же людям, как мы - подросткам. И у нас возникла идея создать профориентационную платформу, мы добавили в неё искусственный интеллект и уже дальше разрабатывали полезные различные функции, которые понимали, что будут реально необходимы для людей: поиск вузов, анализ рынка и заработная плата профессиях.

Второе место заняла команда – разработчик игрушки-утяжелителя для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, которая помогает ребенку наладить концентрацию и успокоиться.

Анастасия Алехина, участник команды "Синтезиум":

Эта проблема знакома, так как у сестры моей подруги, девочка восьми лет с диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности. И у нее есть такая проблема, что рынок утяжелителей сейчас слишком мал и представленные предметы дорогие и неэффективные. Мы придумали вот такое интересное решение – собаку, которая привлекает детей, дизайном и движимыми элементами.

Победителем регионального этапа олимпиады стала команда школьников, которые воплотили в жизнь предиктивную информационную систему контроля выбросов на химическом производстве.

Ульяна Неёлова, капитан команды "ПрИс":

Часто стоят на химических предприятиях стоят датчики, которые фиксируют постфактум выбросы. То есть выброс произошел, и датчики это зафиксировали. Мы же предлагаем систему, которая сможет предвидеть эти выбросы за три-четыре часа до их возникновения.

Еще одна команда — "Сильное Начало", участники которой разработали сайт с ИИ-генерацией индивидуальных образов "НейроЛук" — получила специальную номинацию от партнера-соорганизатора Олимпиады Сбера. Победители окружного этапа получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в более 50 университетов страны, а также возможность пройти специальную программу по развитию предпринимательских компетенций и продвижению своих проектов.