Эльвира Набиуллина исключена из деловой программы ПМЭФ и макросессии

Глава Банка России больше не участвует в Петербургском международном экономическом форуме. В обновлённой программе её место в сессии об экономическом росте заняли Максим Орешкин, Максим Решетников и Антон Силуанов.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина исчезла из деловой программы Петербургского международного экономического форума. РИА Новости выяснил, что она также не значится среди участников традиционной макросессии.

Согласно актуальной версии программы на среду, в сессии под названием "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределённости", запланированной на четверг, фамилия главы ЦБ отсутствует. Вместо неё в дискуссии примут участие заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модератором выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее Набиуллина традиционно выступала на макросессии в первый день форума. За последние десять лет она пропустила её только один раз — в 2020 году, когда ПМЭФ вообще не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ранее Набиуллина заявила, что конфликт на Ближнем Востоке в прогнозе ЦБ ускорит мировую инфляцию.

Фото: Банк России