Набиуллина: конфликт на Ближнем Востоке в прогнозе ЦБ ускорит мировую инфляцию

Конфликт на Ближнем Востоке в прогнозе Центробанка России ускорит мировую инфляцию. Об этом заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина

По ее словам, текущая ситуация в регионе ведет к снижению темпу роста мировой экономики, ускорению инфляции и более высоким ставкам. Также Набиуллина отметила, что возобновление операций по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на валютный рынок.

Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

