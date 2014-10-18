Объем наличных в России за неделю вырос на 240 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что в период с 3-го по 10 апреля объем наличности в обращении взлетел на 240 млрд рублей. Показатель рассчитали на основании увеличившейся до 20,34 триллиона рублей денежной базы в узком определении, которая состоит из наличных денег в обращении и обязательных резервов банков и Центробанка

По словам старшего аналитика Совкомбанка Андрея Крылова и аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рост денежной базы обеспечила именно наличность. Всего с 1-го по 17 апреля из банков в оборот выпущено 470 млрд рублей наличных.

Ранее Набиуллина заявила, что экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы.

