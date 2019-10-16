Местная компания Petron ведет переговоры с российскими компаниями.

Филиппины готовятся к новой закупке нефти из России. Об этом заявил "Известиям" посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

По его словам, к концу марта в стране было около 2,5 млн баррелей, которых хватит до июня. Посол подчеркнул, что Филиппинам в зависимости от ситуации придется докупать еще. Байлен уточнил, что компания Petron ведет переговоры с поставщиками из России. Он добавил, что Филиппины заинтересованы в поддержании контактов с российскими нефтяными компаниями в долгосрочной перспективе.

Мы дружественная страна по отношению к России. Мы также решаем некоторые из этих финансовых вопросов. Но я думаю, что в интересах Филиппин было бы поддерживать контакты с российскими поставщиками нефти в долгосрочной перспективе. Игорь Байлен, посол Филиппин в РФ

