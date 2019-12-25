Президент США Дональд Трамп заявил о риске взрывов нефтепроводов в Иране. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По словам американского лидера, иранские нефтепроводы могут взорваться через примерно три дня. Трамп допустил, что такое произойдет, если американская морская блокада исламской республики продолжится. Он подчеркнул, что по нефтепроводам Ирана "проходят большие объемы сырья". Также Трамп добавил, что республика может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.

Если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать нефть в хранилища или на суда, что и происходит с Ираном, так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри.



Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп назвал интересной идею заменить Иран на Италию на ЧМ-2026 по футболу.

