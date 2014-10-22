Глава США поддержал футбольную дипломатию из-за недавних скандальных высказываний.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп назвал интересной идею заменить Иран на Италию в Чемпионате мира по футболу 2026 года. Соответствующий комментарий глава государства сделал в рамках выступления перед местными журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Ранее в начале апреля сборная из Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины. Это произошло в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира. В результате у этой команды не получается квалифицироваться на мировое первенство с 2014 года.

Я об этом особо не думаю. Интересный вопрос. Знаете что, дайте мне немного над этим подумать. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что западная газета The Financial Times сообщила своей аудитории о том, что специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил заменить иранскую сборную на итальянскую на предстоящем чемпионате мира по футболу на фоне напряженности между политическими лидерами двух западных стран. В СМИ уточнили, что сейчас Дональд Трамп ведет футбольную дипломатию для того, чтобы восстановить отношения с одним из своих главных международных союзников по НАТО в регионе Ближнего Востоке после конфликта из-за военных баз и перепалки вокруг критики папы Римского Льва XIV.

