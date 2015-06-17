Трамп: перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели
Сегодня, 7:43
Глава США рассказал о новых договоренностях между послами ближневосточных стран.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено еще на три недели. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал через собственный аккаунт в социальных сетях.  Политический деятель написал в Truth Social сообщение по результатам очередного раунда консультаций, которые проводили друг с другом послы из еврейского государства и Ливана в Вашингтоне.

Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Дональд Трамп, глава США

Фото: Белый дом

