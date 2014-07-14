Сегодня, 12:41
Белый дом выложил ролик с Трампом под песню Kavkaz

Видеозапись доступна в соцсети TikTok.

Вашингтонская администрация выложила в социальную сеть TikTok видеоролик с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом, сопроводив кадры музыкальной композицией Kavkaz от исполнителя Starly. В ролике политический лидер США приветствует  местную команду по гольфу под названием Oklahoma State Cowboys. Дональд Трамп сделал удар из клюшки, которую "сымпровизировал" перед гостями.

Напомним, что по данным журналистов информационного агентства "РИА Новости", в карточке песни Kavkaz на онлайн-сервисе "Яндекс.Музыке" в качестве автора музыки указан Эльбрус Джанмирзоев. Мелодия "Kavkaz" созвучна с композицией Джанмирзоева "Бродяга" и, предположительно, может быть сэмплом на эту песню.

Фото и видео: TikTok / Белый дом

