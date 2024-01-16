Вэнс не стал комментировать идею участия в выборах в США в тандеме с Рубио

Вице-президент США заметил, что сейчас сконцентрирован на решении текущих задач.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался комментировать по существу мировой общественности возможность своего участия в следующих выборах главы государства в тандеме с руководителем американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио. Соответствующее заявление сделал иностранный чиновник, выступая на брифинге от 13 мая перед местными СМИ в Белом доме. Представитель вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе отметил, что ранее такую инициативу публично 11 мая выдвигал действующий политический лидер страны.

Я люблю Марко. Считаю, что он великолепный госсекретарь. Он стал мне близким другом. Но я думаю, что мы оба сейчас концентрируем внимание на том, чтобы заниматься делами американского народа... Конечно, такого от президента совершенно не следует ожидать. Для него естественно немного шутить на эту тему, играть с этой идеей. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Джей Ди Вэнс уверен, что заслуживает порицание тот, кто лишь через полтора года после вступления в должность уже начинает предпринимать попытки претендовать на новый должностной пост, хотя рабочее место станет доступно только через два с половиной года. Следующие выборы главы государства в США запланированы на ноябрь 2028 года.

