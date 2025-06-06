Хищная дистанция: велогонка "Садовое кольцо" прошла в поддержку леопарда на Кавказе

Центр восстановления леопарда уже выпустил в дикую природу 15 редких кошек.

Легендарная велогонка "Садовое кольцо" в Москве прошла с акцентом на природу. В маршрут включили отрезок "По следам леопарда". Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Трек появился в поддержку программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. Этим вопросом занимаются в Сочинском нацпарке. Редких хищников там готовят к жизни в естественной среде: уникальный метод полностью исключает прямой контакт с человеком. Центр восстановления леопарда имени У.А. Семёнова уже выпустил в дикую природу 15 редких кошек.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов этого животного в мире. Длина его тела достигает 183 см, а хвоста — 116 см. Отметим, что для его разведения и реабилитации на территории Сочинского нацпарка создали специальный центр. Туда привозят животных из зоопарков и питомников разных стран, в том числе, Ирана, Португалии и Швеции.

Фото: Минприроды РФ