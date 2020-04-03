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Велогонка "Золото Ладоги" изменит движение на трассах Ленобласти
Сегодня, 16:30
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Велогонка "Золото Ладоги" изменит движение на трассах Ленобласти

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В связи с проведением соревнований на отдельных участках региональных трасс вводятся временные ограничения дорожного движения.

Проведение спортивной программы Петербургского международного экономического форума повлияет на транспортные потоки в Ленинградской области, пишет spb.aif.ru.

Со 9 по 16 июня в рамках спортивного блока ПМЭФ-2025 будет организована многодневная велогонка на шоссе под названием "Золото Ладоги". Соревнования состоятся на территориях Приозерского и Выборгского районов.

В связи с проведением соревнований на отдельных участках региональных трасс вводятся временные ограничения дорожного движения.

 Ранее мы сообщили о том, что Ладожский мост разведут на трассе "Кола" 10 июня. В промежуток времени с 15:00 до 15:45 будет произведена разводка моста через реку Нева на 40-м километре автодороги Р-21 "Кола", недалеко от деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области, для пропуска яхты "Мария", имеющей максимальную высоту 21 метр.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: велогонка, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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