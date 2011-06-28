Ладожский мост разведут на трассе "Кола" 10 июня

В промежуток времени с 15:00 до 15:45 будет произведена разводка моста через реку Нева на 40-м километре автодороги Р-21 "Кола".

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует, что 10 июня 2025 года на трассе федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — норвежская граница) на протяжении 45 минут будет полностью прекращено движение автотранспорта.

В промежуток времени с 15:00 до 15:45 будет произведена разводка моста через реку Нева на 40-м километре автодороги Р-21 "Кола", недалеко от деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области, для пропуска яхты "Мария", имеющей максимальную высоту 21 метр.

Работы по разводке моста выполняют специалисты подрядной фирмы ООО "ЕвроТрансСтрой" по предварительной договоренности с федеральным учреждением "Администрация "Волго-Балт". Данная процедура возможна при внешней температуре воздуха не выше +25 °C и ветре скоростью не превышающей 15 метров в секунду.

Управление автодорог "Северо-Запад" приносит извинения за доставленные временные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при построении маршрутов проезда.

Ранее мы сообщили о том, что в 18 по 21 июня на участке КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"