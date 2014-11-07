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С 18 по 21 июня на участке КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей
Сегодня, 16:59
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С 18 по 21 июня на участке КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей

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Доступ к автомобильным заправочным станциям останется свободным.

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума с 18 по 21 июня на участке Кольцевой автодороги закроют площадки отдыха для водителей. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Такие площадки расположены на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с трассой "Марьино — Ропша", с 60-го по 94-й километр. На месте установят ограждающие элементы – водоналивные барьеры. 

Доступ к автомобильным заправочным станциям останется свободным. 

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе будет ограничено до 2 сентября. Пройдут работы по реконструкции инженерных сетей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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