Движение по Заневскому проспекту будет ограничено до 2 сентября

В Красногвардейском районе вводятся дорожные ограничения с 6 июня, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Так, до 2 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд по Заневскому проспекту от Уткина переулка до Гранитной улицы.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ограничат движение из-за праздника Курбан-байрам. На участках запретят стоянку и перекроют проезд.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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