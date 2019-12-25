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Движение по Заневскому проспекту будет ограничено до 2 сентября
Сегодня, 10:56
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Движение по Заневскому проспекту будет ограничено до 2 сентября

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Пройдут работы по реконструкции инженерных сетей.

В Красногвардейском районе вводятся дорожные ограничения с 6 июня, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Так, до 2 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд по Заневскому проспекту от Уткина переулка до Гранитной улицы. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ограничат движение из-за праздника Курбан-байрам. На участках запретят стоянку и перекроют проезд. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: дорожные ограничения, заневский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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