Движение по Заневскому проспекту будет ограничено до 2 сентября

Пройдут работы по реконструкции инженерных сетей.

В Красногвардейском районе вводятся дорожные ограничения с 6 июня, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Так, до 2 сентября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд по Заневскому проспекту от Уткина переулка до Гранитной улицы.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ограничат движение из-за праздника Курбан-байрам. На участках запретят стоянку и перекроют проезд.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга