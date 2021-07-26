В Петербурге ограничат движение 6 июня из-за праздника Курбан-байрам

В четверг, 6 июня, в Санкт-Петербурге временно изменится схема движения транспорта в связи с празднованием Курбан-байрама. Как сообщили в Комитете по транспорту, ограничения будут действовать в утренние часы.

С 00:00 до 09:00 будет запрещена остановка транспорта на следующих участках:

– Московский проспект — от набережной Фонтанки до Садовой улицы;

– Конный переулок — от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

С 05:00 до 09:00 будет закрыто движение на ряде улиц:

– Московский проспект — от набережной Фонтанки до Садовой улицы;

– Конный переулок — от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;

– Крестьянский переулок — от Малой Посадской до Кронверкского;

– Кронверкский проспект — от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта;

– Улица Репищева — от Парашютной до Вербной улицы.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда.

Полный перечень ограничений и схемы движения размещены на официальном сайте Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Также репетиция "Алых парусов" ограничит движение в центре Петербурга.

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Фото: Piter.tv (архив)