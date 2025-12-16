ФСБ предотвратила теракт в канун Курбан-байрама в ИК в Ульяновской области

Осужденный дал признательные показания.

Российские силовые структуры и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предотвратили теракт в исправительной колонии на территории Ульяновской области, который готовил осужденный сторонник террористической организации в период празднования Курбан-байрама. Соответствующими данными со СМИ поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Совместно со ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, планировавшийся сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации. ЦОС ФСБ России

Известно, что гражданин 1985 года рождения отбывал наказание в пенитенциарном учреждении, но в это же время планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии. Такие противоправные действия удалось пресечь на стадии приготовления к совершению теракта. Пострадавших и причинения ущерба не допущено. Мужчина действовал из-за мотива религиозной ненависти и вражды. Своим поведением он стремился пошатнуть устои традиционного ислама в преддверии празднования Курбан-байрама. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. в настоящее время осужденного, готовившего теракт в колонии в Ульяновской области, изолирован в другом исправительном учреждении.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России