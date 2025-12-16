ФСБ и СК пресекли деятельность ОПС, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино

Силовые и надзорные структуры задержали 24 подозреваемых и разыскивают еще восьмерых.

Российские силовые структуры совместно со Следственным комитетом России пресекли деятельность организованного преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена. Соответствующие данные опубликованы сотрудниками Центра общественных связей при ФСБ РФ и СК РФ. В надзорных ведомствах пояснили, что по уголовному делу задержаны 24 человека. В настоящее время еще восемь человек объявлены в розыск.

Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В надзорных ведомства страны отметили, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в онлайн-казино "Pin-Up"/"Pinco", "FreshCasino", "Leon", "MelBet", "MostBet", "PlayFortuna", "Punch", "RioBet", "Shangrilla", "WhyCasino", "lwin", "Azino", "WinWin", "888Casino" с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Светлана Петренко пояснила, что в ежедневном режиме подозреваемыми осуществлялись тысячи транзакций. В настоящее время фигурантам расследования предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Речь идет о части 5 статьи 33, части 3 статьи 171.2, части 6 статьи 187, 1 и 2 частям статьи 210 УК РФ. Силовики провели обыски у злоумышленников. В рамках мероприятий изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. По решению судебной инстанции арестовано имущество подозреваемых.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России