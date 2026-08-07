В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности жертв автомобильной аварии.

Пятеро человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белоярском районе Свердловской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали представители региональной пресс-службы Госавтоинспекции региона. В надзорном ведомстве пояснили, что дорожная авария зафиксирована на десятом километре автомобильной дороги "Екатеринбург – Тюмень" в пятницу, 7 августа. Согласно предварительным сведениям, за рулем автомобиля Renault Duster находился водитель, который выехал на полосу встречного движения. Там человек столкнулся с Chevrolet Lanos.

В результате ДТП водитель Renault Duster скончался на месте. В Chevrolet Lanos произошло возгорание, в котором погибли четыре человека. Личности погибших устанавливаются. сообщение ГАИ по региону

Видео ДТП в Омске: водитель Lada Granta на переходе сбил 7 человек.

Фото и видео: Вконтакте / Госавтоинспекция Свердловской области