  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
284
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

0 0

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности жертв автомобильной аварии.

Пятеро человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Белоярском районе Свердловской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали представители региональной пресс-службы Госавтоинспекции региона. В надзорном ведомстве пояснили, что дорожная авария зафиксирована на десятом километре автомобильной дороги "Екатеринбург – Тюмень" в пятницу, 7 августа. Согласно предварительным  сведениям, за рулем автомобиля Renault Duster находился водитель, который выехал на полосу встречного движения. Там человек столкнулся с Chevrolet Lanos.

В результате ДТП водитель Renault Duster скончался на месте. В Chevrolet Lanos произошло возгорание, в котором погибли четыре человека. Личности погибших устанавливаются.

сообщение ГАИ по региону

Видео ДТП в Омске: водитель Lada Granta на переходе сбил 7 человек.

Фото и видео: Вконтакте / Госавтоинспекция Свердловской области

Теги: chevrolet lanos, renault duster, гибдд, мвд, погибли люди, регионы, свердловская область, сметельная авария
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии