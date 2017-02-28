Видео ДТП в Омске: водитель Lada Granta на переходе сбил 7 человек

Водитель справился с управлением и допустил наезд на людей.

Крупное ДТП произошло днем 6 августа в Омске. В аварии пострадали восемь человек, расследование взяла под контроль прокуратура, сообщила пресс-служба регионального МВД.

На записи запечатлено, как Lada Granta движется по дороге и примерно за 30 метров до островка безопасности перестроилась в правый ряд. Водитель машины не тормозил. В какой –то момент произошел удар на группу пешеходом. Семь человек и 64-летнего владельца автомобиля госпитализировали с различными травмами.

По предварительным данным, водителю машины, которая сбила пешеходов, резко стало плохо за рулем. В оперативных службах сообщили, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали водителя "Газели", который сбил насмерть пешехода в Кировском районе.

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