В России уточнят срок действия иностранных водительских прав у граждан РФ

Законопроект разработали в МВД в исполнение решения Конституционного суда России.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который расширяет для россиян, постоянно проживающих за рубежом, но периодически приезжающих на родину, возможность ездить за рулем на российской территории с иностранными водительскими правами. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал собственный источник в кабинете министров. В тексте документа говорится о том, что иностранные водительские права проживающего за рубежом гражданина РФ будут действительны в нашей стране при условии, что человек пребывает на родине не более 183 дней (то есть, полугода) в течение 12 месяцев. Эти дни исчисляются от каждого фактического въезда.

Известно, что проект разрабатывался правоохранительными органами России в исполнение постановления Конституционного суда. Согласно действующему федеральному законодательству, иностранные водительские права россиянина признаются в РФ недействительными через год после первого въезда на территорию страны с этими правами. Граждане, которые постоянно живут за рубежом и бывают в России только наездами, довольно быстро лишаются возможности управлять транспортными средствами. При этом оформить российское удостоверение они не могут из-за отсутствия у них постоянной регистрации в стране.

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Фото: Piter.tv