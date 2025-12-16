Региональное управление ФСБ выполнила оперативные задачи для обеспечения безопасности в ДНР.

Бойцы российского специального подразделения силовых структур "Горыныч" уничтожили четыре диверсионные группы, ретранслятор и пункт управления беспилотниками от Вооруженных сил Украины, которые были размещены на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республики. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ФСБ в новом регионе страны. Известно, что цели противника были выявлены операторами.

Ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск <...> Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и ретранслятор для БПЛА. пресс-служба УФСБ по ДНР

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР