Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Бойцы российского специального подразделения силовых структур "Горыныч" уничтожили четыре диверсионные группы, ретранслятор и пункт управления беспилотниками от Вооруженных сил Украины, которые были размещены на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республики. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ФСБ в новом регионе страны. Известно, что цели противника были выявлены операторами.
Ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск <...> Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и ретранслятор для БПЛА.
пресс-служба УФСБ по ДНР
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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР
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