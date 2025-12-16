ФСБ: жителя Севастополя задержали за передачу СБУ сведений о российской армии

Мужчина объяснил, зачем через мессенджер переписывался с куратором.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма 63-летнего жителя Севастополя за передачу Службе безопасности Украины сведений о военнослужащих. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что пресечена противоправная деятельность мужчины 1963 года рождения. Сейчас он подозревается в государственной измене, реализованной в форме шпионажа.

Оперативники установили, что к конфиденциальному сотрудничеству фигуранта расследования привлек сотрудник Службы безопасности Украины. По заданию от иностранного куратора россиянин передал киевскому режиму сведения о бойцах ВС РФ. Он также планировал осуществить визуальное наблюдение за транспортными средствами членов семей военнослужащих. Сам подозреваемый на допросе подтвердил факт своей вербовки через мессенджер. Он рассказал о каналах связи и выполнении поручений по сбору личных данных.

По решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России