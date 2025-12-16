ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов ВС России

Мужчина причинил ущерба на 300 млн рублей.

Российские силовые структуры задержали гражданина страны 1992 года рождения, которым помогал украинским спецслужбам обманывать родственников военнослужащих. Операция по задержанию произошла на территории Волгоградской области. Она проводилась при участии представителей правоохранительных структур и ФСИН. По полученным данным, начиная с 2023-го мужчина сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

За денежное вознаграждение он осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи, регистрацию на них электронных кошельков, а также получение, хранение, администрирование и пересылку специализированного телекоммуникационного оборудования. ЦОС ФСБ России

Спецслужбы противника использовали полученные сСИМ-карты для обмана близких родственников бойцов, пропавших без вести или взятых в плен в зоне специальной военной операции (СВО). Записи телефонных разговоров злоумышленники потом выкладывали в публичном Telegram-канале, созданном главным разведывательном управлением при министерстве по обороне Украины для информационного воздействия на россиян. Аферисту удалось нанести ущерб в размере не менее 300 миллионов рублей. Сейчас россиянин отправлен под стражу. В его отношении ведутся уголовные дела за государственную измену, пособничество преступлению, заведомо ложном сообщении о теракте, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России