ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских ПО в телефоны чиновников

ФСБ показала на видео офисы IТ-компаний, программы которых использовались для прослушки.

Российские силовые структуры вскрыли на территории нашей страны масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в мобильные средства связи для высокопоставленных чиновников. Такие программы позволяли злоумышленникам прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи гаджетов. Соответствующими сведениями с населением поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.

Вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения <...>, направленная на получение чувствительной информации. ЦОС ФСБ России

Эксперты из надзорного ведомства отметили, что с использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций через средства мобильной связи представители иностранных спецслужб проводили скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки. Сейчас в отношении подозреваемых ведется уголовное дело по статьям 272 и 273 УК РФ. Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении ВПО.

ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России