Родственники погибших участников группы Дятлова потребовали возобновить расследование

Семьи туристов из группы Дятлова требуют запретить обсуждение версий их гибели.

Родственники студентов, которые погибли на перевале Дятлова в Свердловской области в 1959 году, хотят добиваться пересмотра обстоятельств трагедии и возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов.

Защитник представляет интересы сестры руководителя группы Игоря Дятлова – Татьяны Перминовой и других членов семей погибших.

Наша цель – чтобы уголовное дело всё-таки возбудили и провели полноценное расследование. Евгений Черноусов, адвокат

Он рассказал, что по закрытому делу провели судебно-медицинские экспертизы, в ходе которого требовалось вскрытие девяти тел погибших на перевале Дятлова. Однако, к актам вскрытия эксперты не приложили химические экспертизы, что означает, что их не провели, пояснил Черноусов.

По словам адвоката, именно эти экспертизы могли бы пролить свет на возможную причину гибели туристов. Кроме того, родственники погибших обратятся к руководству федеральных телеканалов с просьбой прекратить транслировать фильмы с теориями о гибели туристов, которые не соответствуют действительности.

Группа туристов погибла зимой 1959 года на Урале. Точная причина трагедии до сих пор остается неизвестной. За этот период озвучивалось более 100 версий гибели дятловцев.

