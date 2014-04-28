  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция Словакии начала расследование против Фицо
Сегодня, 7:00
169
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Оппозиция обвинила премьера Словакии в государственной измене.

Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом сообщили глава оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг в своих соцсетях.

Оппозиция обвинила премьера Словакии в государственной измене после того, как он принял решение остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину. По их мнению, в действиях Фицо есть признаки превышения служебных полномочий. Грелинг уточнил, что полиция начала расследование действий политика после того, как ведомство получило заявление из Генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале нынешнего года Роберт Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии. Он объяснил это тем, что поставки нефти, в которых нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены Киевом.

Фото: YouTube / Televizia ta3

Теги: полиция, расследование, роберт фицо, словакия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии