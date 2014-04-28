Полиция Словакии начала расследование против Фицо

Оппозиция обвинила премьера Словакии в государственной измене.

Полиция Словакии начала расследование против премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом сообщили глава оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг в своих соцсетях.

Оппозиция обвинила премьера Словакии в государственной измене после того, как он принял решение остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину. По их мнению, в действиях Фицо есть признаки превышения служебных полномочий. Грелинг уточнил, что полиция начала расследование действий политика после того, как ведомство получило заявление из Генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале нынешнего года Роберт Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии. Он объяснил это тем, что поставки нефти, в которых нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены Киевом.

