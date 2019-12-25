Зеленский заявил, что не общается с Орбаном

Глава Украины напомнил также о рабочих контактах с Робертом Фицо.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не общается с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, но якобы через премьер-министра Словакии Роберта Фицо предлагал коллеге из Будапешта посетить украинскую территорию с официальным визитом. Соответствующий комментарий политик из соседнего государства сделал в интервью западной газете в интервью газете Politico. Глава Украины отметил, что власти приглашали Виктора Орбана по телефону беседуя с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В тот момент политик обозначил, что требуется назначить дату такого мероприятия.

А затем он исчез. Но и венгерский премьер-министр, я имею в виду, что я его тоже пригласил посетить Украину. Я также сказал это премьер-министру Словакии, что мы можем встретиться в двустороннем формате или можем встретиться в трехстороннем формате, и на этом все. Сейчас вопрос в том, что они хотят российскую нефть. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что с 27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". А 1 марта Владимир Зеленский объяснил мировой общественности, что предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо приехать на территорию страны 6 или 9 марта. В свою очередь Роберт Фицо отметил, что у Киева и Братиславы по-прежнему фиксируются разные взгляды на состояние нефтепровода. Иностранный политик добавил, что хотел бы провести рабочую встречу с коллегой в одной из стран-членов коллективного Брюсселя. Уже 2 марта Владимир Зеленский отказался встречаться с Фицо в третьей стране.

Зеленский заявил о готовности Украины обменять свои БПЛА на ракеты к Patriot.

Фото: YouTube / Офіс Президента України