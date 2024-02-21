Зеленский заявил о готовности Украины обменять свои БПЛА на ракеты к Patriot

Глава Украины сообщил об еще одном плане получения от союзников западных противовоздушных систем.

Украинское правительство готово поменяться с американскими партнерами, отдав им собственные беспилотники-перехватчики и получив взамен ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее заявление лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал в интервью западным журналистам из газеты The New York Times (NYT). Чиновник отметил, что хотел бы добиться обмена вооружениями с союзниками. Ранее Зеленский заявил в комментарии для NYT, что Украина направила своих специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз, расположенных на территории Иордании. Политический деятель заверил СМИ в том, что вашингтонская администрация обратилась с просьбой о помощи пятого марта, а на следующий день украинская команда вылетела в регион Ближнего Востока. Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли сотрудники к Украине с просьбой о помощи.

Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

